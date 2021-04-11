Красногорск, , 17:20 — REGNUM В воскресенье, 11 апреля, в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» началась образовательная программа для заместителей директоров по воспитательной работе учреждений среднего профессионального образования страны. Главной целью обучения является знакомство с новыми технологиями воспитательной работы и принципами формирования дорожных карт проектов. Слушателей также научат, как самим развивать надпрофессиональные навыки — soft skills — и дадут эффективные инструменты для использования в образовательном процессе.

Образовательная программа пройдет в смешанном — офлайн и онлайн, формате, с 11 по 13 апреля, в ней очно принимают участие 167 представителей 47 регионов страны. Организаторами образовательной программы выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Мастерская управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Минпросвещения России.

«Мы обладаем достаточно большой базой оцифрованных знаний — программы, мини-курсы, библиотека учебных материалов. Это самый простой и очевидный путь сотрудничества Мастерской управления «Сенеж» с учреждениями среднего профессионального образования. Сейчас только на цифровой платформе «Россия — страна возможностей» более 500 курсов, часть из которых записана и создана «Сенежем». Говоря о «компетенциях будущего»: в открытом доступе можно найти полезные авторские курсы по эмоциональному интеллекту, управлению впечатлениями, критическому мышлению, развитию креативности, умению работать в команде», — сказала, открывая панельную дискуссию по теме «Воспитательная работа в пространстве новых вызовов, угроз и возможностей молодёжной среды», Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Также она предложила представителям учреждений среднего профессионального образования активнее подключать студентов к участию в образовательных программах и мероприятиях, в том числе проходящих в гибридном — офлайн и онлайн, формате.

«Мы всегда стараемся работать с конкретным человеком, для этого ведём работу не только с молодыми людьми, но и с коллегами, которые занимаются обучением и воспитанием молодежи, — обратился к слушателям семинара Григорий Гуров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, — Наша задача — совместно научиться и понять, что работает эффективно в молодежной политике. Мы открыты для сотрудничества и хотим понять, куда и как можно включить повестку учреждений среднего профессионального образования в программы и форумы Росмолодежи».

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин, в свою очередь, в ходе панельной дискуссии обратил внимание на то, что вопрос воспитания студентов среднего профессионального образования сейчас особенно важен в связи с возросшим в последние годы запросом на специалистов рабочих профессий и увеличением интереса к ним со стороны молодых ребят. По его данным в учреждения среднего профессионального образования стали поступать молодые люди с более высоким уровнем знаний — средний балл в аттестатах у абитуриентов выше, чем был ранее. Количество абитуриентов, которые подают документы во время приемных кампаний, также значительно возросло: в 2020 году оно превысило число желающих поступить в ВУЗы и составило порядка 1,2 млн человек.

«По-другому к системе профессионального образования сейчас относятся и работодатели. На нас смотрят как на равноправных партнеров. Это сильно влияет на воспитание, которым мы занимаемся. Бывший школьник приходит в колледж и понимает, что после завершения он будет трудоустроен, будет получать заработную плату, и этот путь будет намного короче, если бы он пошел в 10−11 класс и после поступил в ВУЗ. Мы стали привлекательны. У нас остается сильный уклон в профессиональную деятельность — обновляются мастерские, ведется работа с мастерами производственного обучения и с преподавателями, мы участвуем в чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia и в профессиональных конкурсах Абилимпикс», — сказал в ходе панельной дискуссии Виктор Неумывакин.

При этом он обратил внимание на необходимость не только обучения профессиональным навыкам и компетенциям, но и на создание особой образовательной среды, в которой должна воспитываться здоровая личность. Речь идет и о спортивных площадках, и о состоянии общежитий, сохранении традиций, в том числе профессиональных: «Не нужно забывать о том, что мы готовим человека труда и в воспитании это должно очень четко прослеживаться. СПО — это основа экономики — 70% рабочих мест в экономике принадлежат людям со средним уровнем квалификации».

Одним из вызовов, стоящих перед системой среднего профессионального образования, Екатерина Егошина, руководитель департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», назвала отсутствие на сегодняшний день полноценного взаимодействия между разными сферами работы с молодёжью: образованием, воспитанием и сферой молодёжной политики.

«Во-первых, важно научиться эффективно взаимодействовать друг с другом, дополняя усилия каждой из сторон. Во-вторых, на мой взгляд, воспитание гражданина — это не только глобальная и масштабная задача, связанная с национальной повесткой, которая действительно кажется неподъёмной для отдельно взятого специалиста на местах. Это еще будничная работа над формированием ценностей, личной ответственности и уважения молодёжи к ежедневным задачам: помощь нуждающимся, забота о своём дворе, уважение к труду всех сотрудников колледжа, не только преподавателей. Уборка двора и раздельный сбор мусора дома — это более понятная сущность для молодого парня и девушки в силу их возраста, нежели национальные цели в сфере экологии, которые для них неосязаемы. И специалисты, ответственные за воспитание могут тут стать ключевыми фигурами», — сказала Екатерина Егошина.