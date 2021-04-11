Архангельск, , 17:17 — REGNUM Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал бывшего заместителя председателя регионального правительства Андрея Шестакова на два месяца, сообщает пресс-служба областного суда.

«Суд пришел к выводу, что совокупность данных свидетельствует о том, что Шестаков может скрыться и воздействовать на участников судопроизводства», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Шестаков был задержан накануне, 10 апреля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба региональному бюджету на 4,5 млн рублей. Вторым фигурантом этого дела является экс-министр строительства региона Михаил Яковлев. По данным следствия, в 2019 году благодаря их действиям, конкурс на выполнение одного из госконтрактов выиграла аффилированная ими коммерческая организация.

Напомним, Андрей Шестаков был членом команды губернатора Игоря Орлова. До 2020 года был заместителем председателя правительства региона, до 2016 года возглавлял министерство строительства области. В последнее время Шестаков работал экс-заместителем судостроительного завода «Северная верфь», который возглавляет бывший губернатор Орлов.