11 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Все видят по телевизору борьбу президента с ростом цен на продовольствие. Производители и крупные торговые сети чутко улавливают момент, когда можно взвинтить цены, а потом их чуть снизить, идя навстречу пожеланиям высшей власти. А вот отрасль стройматериалов, похоже, отдали на откуп спекулянтам — за 2020 год рост цен в ней составил до 100—120%! Строители оказались зажаты между скачком цен на стройматериалы и невозможностью резко увеличить цены на квадратные метры.

Владимир Станулевич, , 21:15 — REGNUM Все видят по телевизору борьбу президента с ростом цен на продовольствие. Производители и крупные торговые сети чутко улавливают момент, когда можно взвинтить цены, а потом их чуть снизить, идя навстречу пожеланиям высшей власти. А вот отрасль стройматериалов, похоже, отдали на откуп спекулянтам — за 2020 год рост цен в ней составил до 100—120%! Строители оказались зажаты между скачком цен на стройматериалы и невозможностью резко увеличить цены на квадратные метры.

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным экспертов, в прошлом году в среднем квадратный метр в новостройках подорожал на 19%, а цена среднестатистической квартиры в России к декабрю достигла 4 млн рублей (т.е. рост составил те же 19%).

Цены на квадратный метр жилья в России выросли в 2020 году в среднем на 19% Личный архив Г. Гудим-Левковича

В Москве новый квадратный метр с начала 2020 года подорожал на 17%, до 260 тыс. рублей. В Северной столице — Санкт-Петербурге цены выросли на 19%, до 150 тыс. рублей за кв. м. Не отстаёт и провинция: заметнее всего (среди городов с населением от 300 тыс. человек) — практически на треть — увеличились цены на первичное жилье в Кемерове, Мурманске, Хабаровске, Туле и Набережных Челнах. Рост цен на новостройки в Архангельской области в 2020 году составил 15%.

Чем же обусловлен рост цен?

Во-первых, в прошлом году существенно выросли цены на стройматериалы. Все мы это видим. Повышение стоимости металлопроката доходило до 100% в зависимости от региона и ассортимента. Материалы, в производстве которых применяют металл, подорожали на 70%. Строительная арматура подорожала вдвое. Шпаклевка и грунтовка подорожали в среднем на 10%, стекло — на 30%, песок — на 25%.

Арматура (сс) Hans

Во-вторых, пандемия и связанные с ней ограничения привели к существенному удорожанию рабочей силы, задействованной в строительной отрасли. Сокращение миграционных потоков вызвало острый дефицит кадров в строительстве и, как следствие, — рост расходов на заработную плату, что неизбежно сказывается на стоимости новостроек.

Во-третьих, на рост стоимости жилья оказал влияние переход на проектное финансирование, предусмотренное изменениями в действующем законодательстве. Приобретая недвижимость в строящемся объекте, покупатель перечисляет деньги не на счет строительной организации, а на банковский депозит. Воспользоваться этими средствами застройщик может лишь после окончания строительства и передачи объекта дольщикам. Использование эскроу-счетов приводит к тому, что девелоперы в среднем вынуждены платить на 5—7 тыс. рублей больше с каждого кв. м. В целом переход на проектное финансирование строек и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах вызвали удорожание новостроек в среднем на 10%.

Арматура (сс) Hans

В-четвертых, норму рентабельности для застройщика определяет банк при заключении соглашения о проектном финансировании. И она рассчитывается в том числе исходя из необходимости оплаты полученного кредита на строительство нового жилья. Тем самым цена квартир во многом определяется исходя из принятой модели финансирования проекта и задается для застройщика банком.

Нужно учитывать, что покупатели в течение прошлого года активно скупали самые дешевые варианты квартир в строящихся объектах, из-за чего к новому году в объеме предложения резко выросла доля квартир подороже — отсюда и столь заметный рост средних показателей по увеличению стоимости жилья.

Строительство жилья Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Большинство экспертов уверены, что и в текущем году цены на новое жилье будут расти: их не только стимулирует довольно высокий спрос на квартиры в новостройках и доступность относительно дешевых кредитов, но и нехватка предложения. Основным фактором роста цены стало увеличение себестоимости проектов.

Сдержать рост цен на жилую недвижимость в том числе и в Архангельской области можно за счет увеличения объемов предложения жилья на рынке. А следовательно, необходимо поддерживать новые проекты, предусматривающие масштабное жилищное строительство.