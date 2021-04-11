Тамбов, , 17:12 — REGNUM В Тамбовской области 11 апреля подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 343 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 733 пациента, в том числе 106 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 432 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.