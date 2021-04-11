Луганск, 11 апреля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Донбассе у линии соприкосновения подорвался на мине украинский военный. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Инцидент произошел в районе населенного пункта Золотое.

«Военнослужащий второго батальона 92 бригады ВСУ… подорвался на минно-взрывном устройстве, — говорится в сообщении. — Ввиду неоказания своевременной медицинской помощи пострадавший скончался».

Отмечается, что основной причиной небоевых потерь в подразделениях ВСУ продолжает оставаться беспорядочное минирование и отсутствие карт минных полей.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в ЛНР.

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