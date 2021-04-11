Москва, , 17:12 — REGNUM В это воскресенье жители России почувствовали, что «Космос рядом». В этом им помогли одноименная игра, приуроченная к 60-летию полета первого человека в космос, и Движение «Волонтеры Победы». Мероприятие посвящено космическим достижениям России и стало частью плана Года науки и технологий. В ходе игры участники увидели объекты космической отрасли, а также лично в режиме онлайн познакомились с космонавтами и Героями России и посетили Звездный городок.

Желание принять участие в игре выразили более 24 000 человек со всей России. Лидерами по количеству зарегистрированных игроков стали Краснодарский край, Белгородская и Воронежская области.

«Сегодня мы вспомнили одну из самых громких наших научных побед — первый полет человека в космос. Храня память и опыт предыдущих поколений, беря с них пример, мы готовы сами совершать новые открытия. И Волонтеры Победы, проводя подобные интерактивные форматы, стараются привлечь как можно больше молодежи к изучению своей истории», — поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В течение недели Движение подведет итоги игры и объявит 10 победителей, которых ждут ценные подарки: наборы космического питания и автографы от настоящих космонавтов. Актуальную информацию можно узнать на сайте космосрядом. рф и в официальном телеграм-канале игры: @cosmosryadom.

«Заинтересовать молодежь в изучении истории можно, наглядный пример — игра «Космос рядом»! В ней есть все: интерактивные форматы, а не подборка сухих фактов, личные истории и возможность показать свои навыки. Я убежден, что таких проектов должно быть больше, поэтому Волонтеры Победы Московской области также создали квест «Станция «Мир», в котором можно принять участие в офлайн формате», — рассказал председатель ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.

В 26 регионах России, где позволяет эпидемиологическая ситуация, с 10 по 12 апреля Волонтеры Победы проводят более 50 очных квестов регионального и местного уровня. Многие из них будут адаптированы под историю города. Например, в Подмосковном Королеве добровольцы расскажут об истории жизни конструктора Сергея Королева — одной из важнейших фигур в истории развития отечественной космонавтики.