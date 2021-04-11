Париж, , 17:10 — REGNUM Футбольный клуб «Ренн» обыграл «Нант» в матче 32 тура чемпионата Франции. Встреча в Ренне завершилась — 1:0 в пользу хозяев поля. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гол в матче забил Мартен Терье.

После 32 туров лиги 1 «Ренн» (48 очков) занимает 7 место в Лиге 1, «Нант» (28 очка) — на 19 месте.

«Ренн» — «Нант»

1:0 (0:0)

Гол: Террье, 52.

Предупреждения: Агерд, 19. Да Силва, 36. Саймон, 40. Сален, 41. Гирасси, 43. Камавинга, 57. Тэ, 68. Кастеллетто, 90+2.

Судья: Делерю (Франция).