Париж, 11 апреля 2021, 17:10 — REGNUM Футбольный клуб «Ренн» обыграл «Нант» в матче 32 тура чемпионата Франции. Встреча в Ренне завершилась — 1:0 в пользу хозяев поля. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Гол в матче забил Мартен Терье.
После 32 туров лиги 1 «Ренн» (48 очков) занимает 7 место в Лиге 1, «Нант» (28 очка) — на 19 месте.
«Ренн» — «Нант»
1:0 (0:0)
Гол: Террье, 52.
Предупреждения: Агерд, 19. Да Силва, 36. Саймон, 40. Сален, 41. Гирасси, 43. Камавинга, 57. Тэ, 68. Кастеллетто, 90+2.
Судья: Делерю (Франция).