Москва, , 17:05 — REGNUM В Республике Алтай, Бурятии, Омской области и Алтайском крае подходит к концу голосование на муниципальных выборах, в Якутии участки уже закрылись, и началось поведение итогов голосования. По данным общественных штабов по наблюдению за выборами, в течение дня направляющих информацию о ситуации на участках на портал nom24.ru, существенных нарушений в этих регионах не обнаружено. По оценкам экспертов Ассоциации НОМ, процесс голосования в этих регионах отлажен, нареканий к организации выборов не наблюдается.

В Республике Алтай выборы в местные советы депутатов проходят в Улаганском, Усть-Канском и Чемальском районах. Как сообщил член Общественной палаты Республики Алтай Артур Сабин на всех избирательных участках за чистотой голосования следят общественные наблюдатели.

«Никаких нарушений они не зафиксировали. К работе комиссий претензий нет. Все информационные стенды с информацией о кандидатах оформлены по закону», — рассказал он, добавив, что в одном из районов среди кандидатов особо высокая конкуренция: на победу претендует пять человек. На дополнительных выборах депутата в сельский Совет депутатов Чепошского сельского поселения на 18:00 местного времени явка составляет 43%.

На дополнительных выборах Депутата Совета депутатов Ябоганского сельского поселения по состоянию на 18:00 местного времени количество проголосовавших — 40,55%. В селе Верх-Ябоган по состоянию на 18:00 (время местно) количество проголосовавших — 26,66%.

В Республике Бурятия проходят выборы в Тарбагатайском, Иволгинском, Хоринском и Мухоршибирском районах. Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Республике Бурятия Баясхалан Банзаракцаев отметил: в Мухоршибирском районе выдвигались 8 кандидатов (4 от ЕР, 1 от ЛДПР, 2 от КПРФ, 1 самовыдвиженец) и все они были зарегистрированы комиссией — «политическая конкуренция здесь довольно высокая». Также эксперт рассказал и о причинах недопуска нескольких кандидатов до голосования — они представили не полный пакет документов.

«Наблюдатели на участках присутствуют и от партий, и от Общественной палаты. Выборы идут в обычном, нормальном режиме. Никаких нарушений и жалоб к текущему часу не зафиксировано», — рассказал он.

Иволгинский район на 20:00 (местное время) показывает явку — 40.8%, Мухоршибирский район, — 19.24%, Хоринский район — 67.17%.

В Республике Саха (Якутия) проходят досрочные выборы главы Сургулукского наслега и проведены дополнительные выборы членов наслежного Совета депутатов Бютейдяхского и Тыллыминского наслегов. По словам заместителя председателя Общественной палаты региона Николая Бугаева, который лично выезжал на участки в составе мобильной группы Общественного штаба, никаких проблем в ходе голосования не обнаружено.

«На каждом участке присутствуют общественные наблюдатели. Все санитарные нормы соблюдаются не хуже, чем на голосовании по поправкам к Конституции России», — сообщил он.

На выборах в Омской области проходят дополнительные выборы депутата Совета Таврического муниципального района по одномандатному избирательному округу № 9. Здесь за победу борются кандидат от ЛДПР и 4 самовыдвиженца и от каждого из них, как сообщила член-корреспондент Российской академии образования и член Общественной палаты региона Надежда Чекалева, на выборах представлены наблюдатели.

«Никаких проблемных моментов не фиксируется. Жалоб также не поступало. Это во многом связано с тем, что члены комиссии — обученные люди с многолетним опытом работы на выборах. Конкуренция высокая, но борьба между кандидата проходила в конструктивном ключе», — прокомментировала ход кампании эксперт. На 18:30 местного времени явка на уровне 37%.

В Солонешенском районе Алтайского края организованы дополнительные выборы члена Совета народных депутатов Солонешенского сельсовета по одномандатному избирательному округу № 8. В них принимают участие кандидаты от ЕР, ЛДПР и СР, а также самовыдвиженец. О том, как проходит голосование, рассказал руководитель мониторинговой группы общественного штаба по наблюдению за выборами в Алтайском крае Юрий Овиденко.

«Все идет в спокойном режиме. Нет никаких замечаний, жалоб или нареканий. Уровень профессионализма организаторов выборов высокий: люди достаточно давно работают в составах избирательных комиссий. Избирателям кандидаты известны, и, следует заметить, что никакого ожесточённого противостояния между ними не было», — сообщил эксперт, добавив, что контроль за соблюдением законности избирательного процесса осуществляют как кандидаты от Общественной палаты региона, так и от политических партий.