Москва, 11 апреля 2021, 17:05 — REGNUM В Республике Алтай, Бурятии, Омской области и Алтайском крае подходит к концу голосование на муниципальных выборах, в Якутии участки уже закрылись, и началось поведение итогов голосования. По данным общественных штабов по наблюдению за выборами, в течение дня направляющих информацию о ситуации на участках на портал nom24.ru, существенных нарушений в этих регионах не обнаружено. По оценкам экспертов Ассоциации НОМ, процесс голосования в этих регионах отлажен, нареканий к организации выборов не наблюдается.
В Республике Алтай выборы в местные советы депутатов проходят в Улаганском, Усть-Канском и Чемальском районах. Как сообщил член Общественной палаты Республики Алтай Артур Сабин на всех избирательных участках за чистотой голосования следят общественные наблюдатели.
На дополнительных выборах Депутата Совета депутатов Ябоганского сельского поселения по состоянию на 18:00 местного времени количество проголосовавших — 40,55%. В селе Верх-Ябоган по состоянию на 18:00 (время местно) количество проголосовавших — 26,66%.
В Республике Бурятия проходят выборы в Тарбагатайском, Иволгинском, Хоринском и Мухоршибирском районах. Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Республике Бурятия Баясхалан Банзаракцаев отметил: в Мухоршибирском районе выдвигались 8 кандидатов (4 от ЕР, 1 от ЛДПР, 2 от КПРФ, 1 самовыдвиженец) и все они были зарегистрированы комиссией — «политическая конкуренция здесь довольно высокая». Также эксперт рассказал и о причинах недопуска нескольких кандидатов до голосования — они представили не полный пакет документов.
Иволгинский район на 20:00 (местное время) показывает явку — 40.8%, Мухоршибирский район, — 19.24%, Хоринский район — 67.17%.
В Республике Саха (Якутия) проходят досрочные выборы главы Сургулукского наслега и проведены дополнительные выборы членов наслежного Совета депутатов Бютейдяхского и Тыллыминского наслегов. По словам заместителя председателя Общественной палаты региона Николая Бугаева, который лично выезжал на участки в составе мобильной группы Общественного штаба, никаких проблем в ходе голосования не обнаружено.
На выборах в Омской области проходят дополнительные выборы депутата Совета Таврического муниципального района по одномандатному избирательному округу № 9. Здесь за победу борются кандидат от ЛДПР и 4 самовыдвиженца и от каждого из них, как сообщила член-корреспондент Российской академии образования и член Общественной палаты региона Надежда Чекалева, на выборах представлены наблюдатели.
В Солонешенском районе Алтайского края организованы дополнительные выборы члена Совета народных депутатов Солонешенского сельсовета по одномандатному избирательному округу № 8. В них принимают участие кандидаты от ЕР, ЛДПР и СР, а также самовыдвиженец. О том, как проходит голосование, рассказал руководитель мониторинговой группы общественного штаба по наблюдению за выборами в Алтайском крае Юрий Овиденко.