Москва, 11 апреля 2021, 16:59 — REGNUM
По итогам Всероссийского Космического фестиваля РДШ «Открытый космос», который прошел в Москве накануне Всемирного дня авиации и космонавтики, исполнительный директор РДШ Ирина Плещева и дочь знаменитого космонавта, дважды Героя Советского Союза, Оксана Леонова анонсировали премию Российского движения школьников за научные достижения им. Алексея Леонова.
Около 180 школьников из 36 регионов России собрались в столице, чтобы окунуться в удивительный мир космоса и звезд. За 2 дня программы фестиваля ребята посетили экскурсии по Звездному городку и по павильону «Космос» на ВДНХ, встретились и пообщались с космонавтами и представителями космических профессий, устроили гонку на роверах, смогли выйти в открытый космос в виртуальной реальности, поиграли в квесты и викторины, а также совместно посмотрели отечественный фильм «Салют-7». Этому предшествовали серьезные испытания: сложные задачи, эксперименты, научное ориентирование. До финала добрались порядка 180 участников из более чем 600 поданных заявок со всей России. А команды, чьи технологические проекты стали лучшими в конкурсе «Открытый космос» получили награду — приставку Play Station в стилистике РДШ. Ими стали команды школьников из Красноярского края, Курской области, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.
В первый день фестиваля состоялась Классная встреча с космонавтом-испытателем Константином Борисовым и Героем России, летчиком-космонавтом, председателем РДШ Сергеем Рязанским. Космонавты рассказали о том, как быстро восстанавливается организм человека после полёта в космос, и о том, как изменилось питание в космосе: теперь это не тюбики, а консервы и сублиматы — порошковая еда, которая перед употреблением размешивается с водой. Школьники узнали на встрече, что космонавтов готовят очень серьезно, им приходится учится беспрерывно, осваивая все тонкости профессии. Но даже учеба им доставляет удовольствие, так как каждый сданный зачёт приближает их к полету в космос. Этот день фестиваля завершился совместным просмотром фильма режиссера Клима Шипенко «Салют-7». Сразу после этого с участниками фестиваля пообщался российский актер театра и кино Александр Самойленко, сыгравший роль руководителя полетов Валерия Шубина.
Во второй день фестиваля школьники провели на площадках, расположенных в павильоне ВДНХ «Космос». Прямо с утра активисты РДШ в гонке на роверах: команды ребят из Калининграда, Москвы и Петропавловск-камчатского управляли необычной техникой, которая располагалась на Камчатке. Кроме того, школьники приняли участие в профориентационной лекции-встрече с представителями космических профессий, а также познакомились с уникальными образцами летательной и космической техники на экскурсии по павильону «Космос».
Центральным событием второго дня стала встреча с почетными гостями «Быть первым». Ее участниками стали Иван Бортник, — советник генерального директора Фонда содействия инновациям; Сергей Новиков, начальник Управления Президента по общественным проектам администрации Президента Российской Федерации; Денис Грибов, заместитель министра просвещения Российской Федерации; Петр Кучеренко, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации; Ирина Плещева, исполнительный директор Российского движения школьников; Алексей Хохлов, вице-президент Российской академии наук; директор департамента перспективных программ «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров и Оксана Леонова —дочь Алексея Леонова.
Заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов рассказал о том, почему на его взгляд школьники России должны заниматься наукой: «На самом деле, сегодня проходит очень яркое событие, большое количество ребят, которые занимаются научно-техническим творчеством со многих регионов нашей страны приехали и предъявляют, как говорится, другим свои достижения, свои наработки. Они большие молодцы! Сегодня мы много говорим о новых подходах к системе организации воспитания в Российской Федерации, и чем больше будет возможностей для самореализации ребят, каждый по своему профилю: кто-то в спорте, кто-то в творчестве, кто-то в науке и научных технологиях, тем более эффективно будет развиваться наше общество, будет эффективнее развиваться наша наука в будущем. Из этих ребят вырастут большие профессионалы, инженеры, конструкторы, ученые, может быть космонавты и та система, которая сегодня в максимальной степени создает условия для ребят, это, еще раз повторюсь, система кванториумов, айтикубов, домов научной коллаборации, центров научно-технического творчества, позволяет им эффективно и в максимальной степени с большим интересом, и не далеко от дома, заниматься наукой и научно-техническим творчеством».
Завершился Космический фестиваль торжественной церемонией закрытия, на которой выступили приглашенные артисты: Стас Море и группа «Не говори маме».