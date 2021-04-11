Москва, , 16:59 — REGNUM

По итогам Всероссийского Космического фестиваля РДШ «Открытый космос», который прошел в Москве накануне Всемирного дня авиации и космонавтики, исполнительный директор РДШ Ирина Плещева и дочь знаменитого космонавта, дважды Героя Советского Союза, Оксана Леонова анонсировали премию Российского движения школьников за научные достижения им. Алексея Леонова.

«Колоссальную работу провели ребята из направления РДШ-наука. Дети приехали необычайно умные и талантливые. И конечно логично, что такое событие стоит сделать ежегодным. С большой благодарностью к семье Алексея Архиповича, вот Оксана — его дочка сегодня здесь с нами! И для нас это большая ответственность и честь одновременно, потому что Алексей Архипович сделал невероятную вещь, невероятный прорыв! Возможность так назвать нашу премию дает нам возможность насытить смыслами награды, чтобы они были не просто кубками или средствами для реализации проектов, а чтобы там был большой смысл, ведь дерзость и мечта в освоении космоса — они настоящие, они есть!» — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

«Алексей Архипович — легендарная личность известная во всем мире, он имел уникальный подход к молодежи, он любил общаться с молодыми людьми. И, конечно, такие умные, красивые дети, как здесь в павильоне «Космос», они бы радовали его совершенно точно! Благодаря это премии имя моего отца будет увековечено, а дети будут воодушевлены мечтать и воплощать мечты в жизнь!» — добавила Оксана Леонова.

Около 180 школьников из 36 регионов России собрались в столице, чтобы окунуться в удивительный мир космоса и звезд. За 2 дня программы фестиваля ребята посетили экскурсии по Звездному городку и по павильону «Космос» на ВДНХ, встретились и пообщались с космонавтами и представителями космических профессий, устроили гонку на роверах, смогли выйти в открытый космос в виртуальной реальности, поиграли в квесты и викторины, а также совместно посмотрели отечественный фильм «Салют-7». Этому предшествовали серьезные испытания: сложные задачи, эксперименты, научное ориентирование. До финала добрались порядка 180 участников из более чем 600 поданных заявок со всей России. А команды, чьи технологические проекты стали лучшими в конкурсе «Открытый космос» получили награду — приставку Play Station в стилистике РДШ. Ими стали команды школьников из Красноярского края, Курской области, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

В первый день фестиваля состоялась Классная встреча с космонавтом-испытателем Константином Борисовым и Героем России, летчиком-космонавтом, председателем РДШ Сергеем Рязанским. Космонавты рассказали о том, как быстро восстанавливается организм человека после полёта в космос, и о том, как изменилось питание в космосе: теперь это не тюбики, а консервы и сублиматы — порошковая еда, которая перед употреблением размешивается с водой. Школьники узнали на встрече, что космонавтов готовят очень серьезно, им приходится учится беспрерывно, осваивая все тонкости профессии. Но даже учеба им доставляет удовольствие, так как каждый сданный зачёт приближает их к полету в космос. Этот день фестиваля завершился совместным просмотром фильма режиссера Клима Шипенко «Салют-7». Сразу после этого с участниками фестиваля пообщался российский актер театра и кино Александр Самойленко, сыгравший роль руководителя полетов Валерия Шубина.

Во второй день фестиваля школьники провели на площадках, расположенных в павильоне ВДНХ «Космос». Прямо с утра активисты РДШ в гонке на роверах: команды ребят из Калининграда, Москвы и Петропавловск-камчатского управляли необычной техникой, которая располагалась на Камчатке. Кроме того, школьники приняли участие в профориентационной лекции-встрече с представителями космических профессий, а также познакомились с уникальными образцами летательной и космической техники на экскурсии по павильону «Космос».

Центральным событием второго дня стала встреча с почетными гостями «Быть первым». Ее участниками стали Иван Бортник, — советник генерального директора Фонда содействия инновациям; Сергей Новиков, начальник Управления Президента по общественным проектам администрации Президента Российской Федерации; Денис Грибов, заместитель министра просвещения Российской Федерации; Петр Кучеренко, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации; Ирина Плещева, исполнительный директор Российского движения школьников; Алексей Хохлов, вице-президент Российской академии наук; директор департамента перспективных программ «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров и Оксана Леонова —дочь Алексея Леонова.

«Мне кажется, что очень важно передавать гордость за достижения российских ученых. И в связи с тем, что мы буквально послезавтра будем отмечать 60-летие со дня полета человека в космос, а этом первым человеком был наш соотечественник — Юрий Алексеевич Гагарин, очень важно прививать эту гордость за страну школьникам, то есть людям, которые должны мечтать и придумывать новые практики по покорению космического пространства. И сегодня на фестивале мы видим именно таких ребят!» — поделился своими впечатлениями Сергей Новиков.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов рассказал о том, почему на его взгляд школьники России должны заниматься наукой: «На самом деле, сегодня проходит очень яркое событие, большое количество ребят, которые занимаются научно-техническим творчеством со многих регионов нашей страны приехали и предъявляют, как говорится, другим свои достижения, свои наработки. Они большие молодцы! Сегодня мы много говорим о новых подходах к системе организации воспитания в Российской Федерации, и чем больше будет возможностей для самореализации ребят, каждый по своему профилю: кто-то в спорте, кто-то в творчестве, кто-то в науке и научных технологиях, тем более эффективно будет развиваться наше общество, будет эффективнее развиваться наша наука в будущем. Из этих ребят вырастут большие профессионалы, инженеры, конструкторы, ученые, может быть космонавты и та система, которая сегодня в максимальной степени создает условия для ребят, это, еще раз повторюсь, система кванториумов, айтикубов, домов научной коллаборации, центров научно-технического творчества, позволяет им эффективно и в максимальной степени с большим интересом, и не далеко от дома, заниматься наукой и научно-техническим творчеством».

Завершился Космический фестиваль торжественной церемонией закрытия, на которой выступили приглашенные артисты: Стас Море и группа «Не говори маме».