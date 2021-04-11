Нью-Дели, , 16:56 — REGNUM Более 152 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Индии. Об этом 11 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 152 879 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 13,3 млн.

Также сообщается, что за это же время в Индии скончались 839 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 169 тыс.

Днем ранее в Индии за сутки также выявили более 100 тыс. новых носителей коронавируса.

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