Бишкек, , 16:56 — REGNUM Киргизская партия «Реформа», чьи кандидаты в депутаты претендуют на места в городском парламенте столицы Киргизии, требует признать недействительными голосования вне помещений по всему Бишкеку.

В качестве аргумента в пользу своего требования, направленного в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию, политики указали тот факт, что желание проголосовать на дому изъявили 4 970 пожилых и тяжело больных столичных жителей, но при этом самостоятельно или через близких родственников заявки подали только 648 из них, а остальные сделали это через домкомов и квартальных.

По их мнению, подача домкомами и квартальными заявлений от имени избирателей является использованием административного ресурса для влияния на волеизъявление избирателей.

«Законодательство не предусматривает подачу заявлений через домкомов и квартальные комитеты. Они не обладают полномочиями представлять избирателей и передавать их заявления в избирательные комиссии», — подчеркивается в заявлении.

Также они отметили, что наблюдатели зафиксировали многочисленные факты нарушения тайны волеизъявления и незаконной агитации членами участковых избирательных комиссий избирателей, голосующих вне помещения.

Представители политического блока потребовали проверить каждого из проголосовавших на дому избирателей на предмет обоснованности причин, по которым избиратель не мог прибыть на избирательный участок.

Отметим, что по официальным данным центризбиркома Киргизии, на проходящих сегодня, 11 апреля, выборах в местные органы власти и референдуме по смене конституции уже аннулированы результаты голосования вне помещения на 15 избирательных участках в Бишкеке, Оше, Токмаке и Аламединском районе Чуйской области.