Владимир, , 16:55 — REGNUM Во Владимирской области 11 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 743 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 894 пациента, в том числе 86 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1034 человека. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.