Липецк, , 16:47 — REGNUM В Липецкой области 11 апреля подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 28 тыс. 509 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 25 тыс. 374 человека были выписаны после курса лечения, в том числе четыре — за последние сутки. 575 человек скончались.

Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.