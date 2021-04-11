Тула, , 16:40 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» (Тула) одолел «Краснодар» в очередном матче 25 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Туле завершилась победой хозяев — 1:0. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гол на свой счет оформил полузащитник Горан Чаушич, поразивший ворота Матвея Сафонова точным ударом из-за пределов штрафной площади.

После данного матча подопечные Дмитрия Парфенова набрали 20 очков и покинули зону прямого вылета в Олимп-ФНЛ.

У команды под руководством Виктора Гончаренко — 34 очка, она занимает 10 место в турнирной таблице за 5 туров до конца сезона.