Берлин, , 16:26 — REGNUM Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о своей готовности стать единым кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, сообщает 11 апреля телеканал n-tv.

«Если ХДС готов меня поддержать, то и я буду готов. Если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без какой-либо неприязни», — цитирует его телеканал.

Отметим, что потенциальным конкурентом Зёдера является лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет.

Напомним, что в 2021 году в Германии пройдут очередные выборы в бундестаг. Действующая канцлер Ангела Меркель (партия ХДС) заявила, что она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Как правило, канцлером становится лидер победившей на выборах партии, затем формируется правительство.

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