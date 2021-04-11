Ош, Киргизия, , 16:25 — REGNUM В южной столице Киргизии городе Оше неизвестные женщины напали на корреспондентов одного из местных СМИ, делавших видеосюжет о проходящих в республике референдуме по смене конституции и выборах депутатов городских парламентов и сельсоветов. Об этом сообщили в УВД города Оша сегодня, 11 апреля.

Нападавшие отобрали у журналиста мобильный телефон, на который тот записывал видеорепортаж.

Дежурившие неподалеку милиционеры задержали всех участников инцидента и доставили в отделение.

Там журналисты сообщили правоохранителям о том, что снимали репортаж о скандале, разгоревшемся на избирательном участке, где на них в итоге и напали неизвестные женщины.

По версии нападавших, они отобрали у сотрудников СМИ мобильный телефон, поскольку им не понравилось то, что журналисты снимали их возле избирательного участка без их разрешения.

При этом женщины пожаловались на то, что один из участников съемочной группы якобы укусил ее за палец.