Анкара, 11 апреля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара очень бы хотела, чтобы Россия и Украина разрешили существующие противоречия мирным путем. Об этом пишет газета Milliyet, которая приводит слова турецкого президента.

President.gov.ua Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Эрдоган заявил, что Турция прикладывает усилия к тому, чтобы Россия и Украина урегулировали противоречия мирным путем.

«Вчера мы встречались с президентом Украины. Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении», — сказал президент Турции.

Но при этом по итогам переговоров с Зеленским Эрдоган заявлял, что Турция готова оказать «необходимую поддержку» для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений. На самих же переговорах Эрдоган говорил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает «аннексию» Крыма Россией.

Стоит отметить, что Турция активно продает свои боевые беспилотники Bayraktar Украине. Такие беспилотники были закуплены Азербайджаном и использовались в 40-дневной карабахской войне осенью 2020 года.