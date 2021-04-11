Москва, 11 апреля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 11 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Николай Тасоев ИА Красная Весна Аэропорт Внуково .

Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 11 апреля в Москве ожидается солнечная погода, без капли дождя. Воздух в столице прогреется до +13… +15 °C.