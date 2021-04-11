Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Группа учёных из США и Китая установила, что люди по-разному реагируют на ошибки человекоподобных роботов и робототехнических систем других типов. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Journal of Service Research.

Робот Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США

Исследовательская группа под руководством Сону Чой из Китайского университета Гонконга занимается изучением возможности применения роботов в сфере услуг. Например, роботизированные системы могут использоваться в гостиничном бизнесе, службах доставки и других областях.

Учёные привлекли 205 добровольцев, чтобы узнать, как люди реагируют на роботов различных типов. Они смоделировали ситуацию, в которой роботы обслуживают добровольцев в ресторане и совершают ряд ошибок. Эксперимент показал, что добровольцы были более недовольны в том случае, если совершающие ошибки роботы были похожи на людей.

«Представители бизнеса должны усвоить, что человекоподобные роботы не всегда являются лучшим выбором. Внедряющие такие технологии компании должны тщательно продумать конструкцию и внешний вид роботов, которых они хотят использовать в своей деятельности», — отметила одна из авторов исследования Лиза Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте южнокорейская компания Hyundai Motor подписала соглашение о сотрудничестве с оператором приложения для доставки еды Woowa Brothers для совместной разработки роботов-доставщиков.