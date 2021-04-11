Москва, , 16:04 — REGNUM Российская Федерация будет настаивать на выполнении хотя бы части Минских соглашений перед возможной встречей лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Россия 1».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский последние несколько месяцев носился с идеей проведения очередного саммита в «нормандском формате». Однако российские власти не раз указывали, что смысла в таком саммите просто нет, так как украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства с предыдущего подобного саммита.

При этом украинские власти фактически разорвали Минские соглашения не выполнив ни одного из пунктов. Более того, за последние несколько месяцев Украина сконцентрировала в Донбассе значительную группировку войск. Украинские политики постоянно заявляют о намерении захватить Донбасс силой.