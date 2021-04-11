Киев, 11 апреля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Для того, чтобы не допустить повторения событий Второй мировой войны, должны объединиться страны всего мира. Об этом говорится в заявлении главы Украины Владимира Зеленского, обнародованном 11 апреля его пресс-службой в связи с международного днем освобождения узников нацистских концлагерей.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По его словам, Украина в годы Второй мировой войны потеряла множество своих сыновей и дочерей в «нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах».

«Мы (жители Украины — прим. ИА REGNUM) помним о них всех», — отметил Зеленский.

По его словам, особое единство, чтобы больше никогда не допустить подобной трагедии, должны продемонстрировать жители Украины и весь цивилизованный мир в нынешние непростые и тревожные времена.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что начать полномасштабную войну в Донбассе готовы вооруженные силы Украины.

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