Тула, , 16:05 — REGNUM Тульский футбольный клуб «Арсенал» переиграл команду «Краснодар» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле тульского стадиона «Арсенал» и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал сербский полузащитник хозяев Горан Чаушич, отличившийся на 62 — минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Арсенала» стало 20 очков, что позволило клубу подняться на тринадцатое место турнирной таблицы РПЛ. У «Краснодара» 34 очка и десятая строчка.