Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx сблизилась с астероидом Бенну в последний раз перед возвращением на Землю. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Зонд OSIRIS-REx прибыл к астроиду Бенну в конце 2018 года. Позже космический аппарат совершил посадку на поверхность астероида и взял пробу грунта.

7 апреля станция OSIRIS-REx в последний раз облетела астероид — за 6 часов видеокамеры зонда сделали полный обзор Бенну. Этот пролёт поможет учёным выявить изменения в структуре поверхности астероида после заборы пробы грунта.

До мая текущего года OSIRIS-REx будет находиться недалеко от астероида, передавая собранные данные. После этого станция отправится к Земле, чтобы доставить пробы грунта астероида. Планируется, что возвращаемая капсула зонда OSIRIS-REx совершит посадку на Землю в сентябре 2023 года.

Учёные предполагают, что в прошлом астероид Бенну являлся частью более массивного астрономического тела. Поэтому в грунте астероида может содержаться вещество, сохранившееся с ранних этапов образования Солнечной системы.

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