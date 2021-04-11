Курск, , 15:36 — REGNUM В Курской области 11 апреля зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 34 тыс. 999 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 940 пациентов, в том числе 118 — за последние сутки. Скончались 623 человека.

Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.