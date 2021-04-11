Оренбург, , 15:37 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» нанес поражение с разгромным счетом московской команде «Спартак-2» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей забитые голы на счету оформившего в матче дубль полузащитника Сергея Бреева (3-я и 65-я минуты), боснийского защитника Ренато Гойковича (30-я), камерунского форварда Джоэля Фамейе (45-я) и хавбека Максима Палиенко (47-я).

У москвичей забитыми мячами отличились нападающий Илья Голятов (75-я) и защитник Руслан Литвинов (78-я). При этом полузащитник «Спартака-2» Михаил Игнатов не смог реализовать пенальти в ворота хозяев, назначенный на 87-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Оренбурга» стало 76 очков, что позволяет ему находиться на третьем месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Спартака-2» 40 очков и 15-я строчка.