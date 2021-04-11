Курск, , 15:32 — REGNUM В Дмитриевском районе Курской области на трёх детей упала стена обрушенного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дети гуляли на площадке заброшенного дома и попытались сломать одну из стен. Она упала прямо на них. Двое детей, 12 и 13 лет, находятся в хирургическом отделении Дмитриевской ЦРБ. Они получили сотрясения головного мозга и ушибы грудной клетки, состояние их оценивается как средней тяжести, врачи отмечают положительную динамику. Пострадавшие в сознании, оперативного вмешательства не потребовалось.

Ещё один пострадавший, мальчик 13 лет, находится в Курской областной клинической больнице, куда он поступил ночью с 10 на 11 апреля. Ребенку была оказана специализированная помощь. Сейчас пострадавший в сознании. Он продолжит лечение в областной больнице, пройдет курс реабилитации.

«Пациентов в тяжелом состоянии, нуждающихся в специализированной и высокотехнологичной помощи, из районов доставляют в областную больницу. Заявки мы принимаем круглосуточно. В субботу вечером бригада в составе врача анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста была направлена в Дмитриевскую ЦРБ. На момент прибытия врачей из Курска мальчик находился в коме. После стабилизации его состояния пациента доставили в наше реанимационное отделение», — рассказал заместитель главного врача областной больницы по медицинской части Сергей Прибылов.