, 15:29 — REGNUM Египетский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах может летом стать игроком команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 11 апреля сообщает телеканал Telefoot.

По информации источника, в настоящее время руководство команды из Парижа провело предварительные переговоры с представителями 28-летнего игрока.

При этом текущий контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года, его примерная трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в €110 млн.

Отметим, в текущем сезоне Мохаммед Салах сыграл в составе ливерпульской команды в 43 матчах и отметился в них 28 голами восемью результативными передачами.