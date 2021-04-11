Барнаул, 11 апреля 2021, 15:19 — REGNUM В Барнауле сегодня, 11 апреля, произошёл трагический случай. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, в 16:34 местного времени по адресу Павловский тракт, 136 дерево упало прямо на мужчину 1961 года рождения. Пострадавший погиб на месте.

Житель Барнаула погиб в результате падения дерева
Житель Барнаула погиб в результате падения дерева
Цитата канала vkurse22

Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные мероприятия.

Барнаулец скончался после того, как на него упало дерево
Барнаулец скончался после того, как на него упало дерево
Цитата канала vkurse22

С произошедшим разбираются также руководители администрации Индустриального района, полиции, управления ГО ЧС города Барнаула, управляющей компании.