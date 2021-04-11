Барнаул, , 15:19 — REGNUM В Барнауле сегодня, 11 апреля, произошёл трагический случай. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, в 16:34 местного времени по адресу Павловский тракт, 136 дерево упало прямо на мужчину 1961 года рождения. Пострадавший погиб на месте.

Житель Барнаула погиб в результате падения дерева Цитата канала vkurse22

Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные мероприятия.

Барнаулец скончался после того, как на него упало дерево Цитата канала vkurse22

С произошедшим разбираются также руководители администрации Индустриального района, полиции, управления ГО ЧС города Барнаула, управляющей компании.