В Барнауле мужчину убило деревом
Барнаул, 11 апреля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 11 апреля, произошёл трагический случай. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, в 16:34 местного времени по адресу Павловский тракт, 136 дерево упало прямо на мужчину 1961 года рождения. Пострадавший погиб на месте.
Цитата канала vkurse22
Житель Барнаула погиб в результате падения дерева
Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные мероприятия.
Цитата канала vkurse22
Барнаулец скончался после того, как на него упало дерево
С произошедшим разбираются также руководители администрации Индустриального района, полиции, управления ГО ЧС города Барнаула, управляющей компании.