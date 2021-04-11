Ньон, Швейцария, , 15:27 — REGNUM Медицинскую комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет работу над протоколом, предусматривающим необходимость вакцинации от COVID-19 для всех футболистов, которые будут принимать участие в чемпионате Европы (ЧЕ). Об этом 11 апреля сообщает Corriere dello Sport.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Уточняется, что помимо этого рассматривается возможность варианта предоставления игроками для участия в турнире результатов теста с наличием антител в организме. При этом в случае, если вакцинация будет признана обязательной, ее должны будут пройти около 600 футболистов.

Кроме того, отмечается, что УЕФА может принять аналогичное правило и для болельщиков, собирающихся посетить матчи первенства Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции в хоккейном клубе «Ванкувер Кэнакс» североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о переносе окончания регулярного чемпионата в Северном дивизионе, а также о начале плей-офф на более поздний срок.