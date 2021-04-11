Москва, , 15:10 — REGNUM Спрос на страхование от киберпреступлений в России за 2020 год вырос в пять раз. Об этом сообщила вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар газете «Известия».

По данным ВСС, в 2020 году в России было оформлено 955 страховых полисов, покрывающих риски киберпреступлений. В 2019 году число оформленных полисов было ниже в пять раз.

Представитель союза страховщиков добавила, что чаще всего такую страховку оформляют кредитные организации и работающие в сфере информационных технологий компании. Гусар добавила, что услуги такого страхования в России предоставляют менее 10 организаций.

Рост спроса на страхование от киберпреступлений частично объясняется последствиями пандемии коронавирусной инфекции. В 2020 году многие компании были вынуждены перевести часть сотрудников на удалённый режим работы, что потребовало широкого использования компьютерных и телекоммуникационных систем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в МВД РФ зарегистрировали рост числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий во всех регионах России.