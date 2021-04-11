Москва, , 15:08 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил ввести практику добровольной компенсации со стороны соцсетей за утечки данных пользователей.

«Было бы хорошо ввести практику добровольной компенсации со стороны соцсетей подобных утечек для пользователей. Твои данные среди похищенных? Получи премиум-аккаунт на год. Или просто сколько-то долларов на счет», — рассуждает Горелкин в ТГ-канале.

Пока видим только пожимание плечами и смутные обещания закрыть уязвимости, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, хакеры выложили в открытый доступ данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse, говорится на портале CyberNews. В базе данных содержатся, в частности, имена, которые указаны в учетных записях. Кроме того, в ней находятся ссылки на фотографии пользователей, сведения об их аккаунтах в Twitter и Instagram, а также приводится информация о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse и когда они были зарегистрированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Данные 1,3 млн пользователей Clubhouse утекли в открытый доступ