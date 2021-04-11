Москва, , 15:07 — REGNUM Пока ещё премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он «очень доволен» переговорами с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве 7 апреля. Об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу «Россия 1», показанном сегодня, 11 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян прилетел в Москву 7 апреля, где состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, среди которых и ситуация в Нагорном Карабахе, и возможные поставки российских вакцин от коронавируса в Армении, и строительство в Армении новой атомной электростанции.

«Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Я доволен очень», — сказал Пашинян.

Напомним, что осенью 2020 года армянская сторона потерпела поражение в 40-дневной войне в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия при поддержке вооруженных сил Турции смогла отбить у Нагорно-Карабхской Республики ряд территорий, которые так контролировала с начала 90-х годов XX века. После поражения в Армении разразился политический кризис — оппозиция возлагает вину за поражение на Пашиняна и требует его отставки. Сам Пашинян уже заявил, что уйдет в отставку в конце апреля, чтобы провести досрочные парламентские выборы.