Москва, , 15:00 — REGNUM Патент на лекарство, предназначенное для лечения от COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, получило от Роспатента Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба агентства.

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«Роспатент выдал патент государственному научному центру «Институт иммунологии» ФМБА на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данный препарат получил название «МИР-19», и отмечается, что данная аббревиатура расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Помимо того, указывается, что данный препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции путем ингаляционного или интраназального введения.

При этом, как отметила глава ФМБА Скворцова, так как препарат не оказывает влияния на человеческий геном и иммунитет, он является безопасным. В то же время, «МИР-19» прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития COVID-19, а также возникающие на фоне заболевания пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

«В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 8702 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 4 641 390.