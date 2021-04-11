Москва, , 14:58 — REGNUM Складывающаяся на Украине ситуация является крайне опасной для Российской Федерации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российское руководство не исключает того, что украинские власти могут попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, в частности, в очередной раз попробовать захватить Донбасс силой. В таком случае ситуация будет представлять крайнюю опасность для России

«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Украина — это страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война.

Что касается передвижения российских войск по российской территории — то это не должно беспокоить другие государства, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.