Москва, 11 апреля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Завершена проработка облика береговой инфраструктуры, необходимой для функционирования плавучего космодрома «Морской старт». Об этом сообщил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов в передаче «Большой космос» студии «Роскосмос ТВ».

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Мухамеджанов напомнил, что именно специалисты ЦЭНКИ обеспечили проведение 36 пусков ракеты-носителя «Зенит» с плавучего космодрома «Морской старт» в период с 1999 по 2018 год.

Он объяснил, что для эксплуатации плавучего космодрома на Дальнем Востоке необходимо создать береговую инфраструктуру. В частности, для базирования морских судов требуется создание пирса и логистической инфраструктуры. Также нужно обеспечить возможность приёма с заводов-изготовителей составных частей ракет-носителей

«Специалистами ЦЭНКИ выполнены предварительные проработки по облику берегового сегмента, необходимого для функционирования комплекса», — подытожил Мухамеджанов.

Плавучий космодром «Морской старт» был создан международным консорциумом в 1995 году. В 2016 году комплекс приобрела российская компания S7 Space. В 2020 году космодром был перебазирован в российский порт Славянка.