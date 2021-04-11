Москва, , 14:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с российским лидеров Владимиром Путиным не требовала от России свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, а лишь выразила некоторое беспокойство. Об этом Песков сообщил журналистам сегодня, 11 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны заявили о том, что Россия якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Некоторые западные политики потребовали, что Россия прекратила концентрацию сил. Руководство РФ заявило, что Вооруженные силы России могут перемещать по российской территории так, как считает нужным их командование, и никакие указания иностранных государств не могут на это повлиять.

В СМИ появилась информация о том, что Меркель в ходе телефонного разговора с Путиным якобы попросила российского лидера отвести войска от границы с Донбассом. Однако Песков опроверг эту информацию.

«Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена», — пояснил Песков.

Он также добавил, что президент Путин разъяснил канцлеру ситуацию.

В целом российское руководство уже заявляло, что в связи с эскалацией в Донбассе Россия просто вынуждена принять дополнительные меры безопасности на своих границах.