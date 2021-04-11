Милан, Италия, , 14:47 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» может в ближайшем времени продлить контракт со своим шведским нападающим Златан Ибрагимович. Об этом 11 апреля заявил технический директор миланской команды Паоло Мальдини, его слова приводит журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы очень близки к продлению контракта с Ибрагимовичем. Осталось решить несколько мелких деталей, и сделка скоро будет закрыта», — сказал он.

При этом известно, что 39-летний футболист заключит контракт с «Миланом» до лета 2022 года и его зарплата за это время составит €7 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович сыграл в составе «Милана» 25 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачи.