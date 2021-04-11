Краснотурьинск, Свердловская область, , 14:19 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области на территории заброшенного здания найден труп 28-летнего мужчины. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, гражданин покончил с собой. Как сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, инцидент, по предварительным сведениям, произошёл 9 апреля. Идёт проверка. В ходе неё предстоит установить обстоятельства трагедии. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.

Как отмечает глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, погибшим оказался местный житель. Не исключено, что причиной произошедшего стали семейные неурядицы. Впрочем, пресс-секретарь подчеркнул, что сыщики отрабатывают разные версии. У погибшего остались вдова и три ребёнка.