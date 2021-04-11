Бразилиа, , 14:18 — REGNUM Футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» интересуются полузащитником бразильской команды «Флуминенсе» Мартинелли. Об этом 11 апреля сообщает портал Globo Esporte.

По информации источника, на данный момент оба английских клуба проводят консультации по поводу 19-летнего футболиста и не контактировали с руководством «Флуминенсе» по поводу возможности приобретения игрока, однако направили в Бразилию своих скаутов.

Также уточняется, что сам полузащитник хотел бы дольше играть в бразильской команде. При этом действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года и, согласно его условиям, отступные за молодого футболиста составляют €40 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Мартинелли провел 17 матчей за свой клуб, отметившись в них три забитыми мячами и двумя голевыми пасами.