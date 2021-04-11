11 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Свердловской области началось самое настоящее весеннее обострение. Жителей Урала удивило не только резкое потепление вместе со всеми своими атрибутами, но и другие проявления весны. Граждане обсуждают происходящее в социальных сетях.

Антон Якимов, , 21:31 — REGNUM В Свердловской области началось самое настоящее весеннее обострение. Жителей Урала удивило не только резкое потепление вместе со всеми своими атрибутами, но и другие проявления весны. Граждане обсуждают происходящее в социальных сетях.

Журналисты Василий Иванов © ИА REGNUM

Именная лужа

В Североуральске присвоили гигантской луже имя мэра города Василия Матюшенко. Жители устали жаловаться на неубранную дворовую территорию и решили действовать «весело и креативно» (именно так охарактеризовали их действия пресс-служба городской администрации).

Василий Матюшенко Httpadm-severouralsk.ru

Отметим, в Свердловской области постепенно складывается традиция переименования неблагоустроенных территорий (или конкретных изъянов) в честь «виновников» торжества. Ранее журналисты назвали пространство за Оперным театром в Екатеринбурге «сквером разбитых фонарей имени (экс-мэра) Александра Высокинского». Впрочем, что касается лужи, то своей вины чиновники здесь не видят, предлагая обращаться в управляющие компании или жаловаться на их бездействие.

«Отличная идея! И еще присуждать народные звания мэрам за грязь на улицах», — пишет местный житель. «Не имеющего ни стыда ни совести, видимо, и стыдить бесполезно», — печалится Андрей В. А пользователь Kot-E организовал исторический экскурс: оказывается, гигантская лужа стала традиционной на улице 50 лет СУБРа. «По крайней мере с конца 70-х годов точно! И каждый глава города лично прикладывал к ней руку: перед каждыми выборами ее аккуратно засыпают свежим мелким щебнем. Но она исчезает, как говорится, только до первого дождя или таяния снега, а потом вновь воскресает», — пишет знающий человек.

По лужам Дарья Драй © ИА REGNUM

Экопарк в грязи

В 2020 году в Нижнем Тагиле открыли экологический парк на Муринских прудах. Благоустроенная территория ещё на старте вызывала вопросы у жителей. Как так получилось, что экопарк оказался практически без зелени, удивлялись горожане.

С наступлением весны претензии к благоустроителям возросли. Территория почти полностью утонула в грязи. И если в некоторых парках грязь является лишь следствием весеннего потепления, то тут всё не так. Оказывается, в парке поздно высадили траву, и она не успела «связать» почву. «Поэтому талая вода весной подняла легкую землю с торфом и разнесла ее по территории», — так объяснились в мэрии.

«Когда же уже поймут простую вещь, что дорожки надо делать выше уровня газонов. Тогда и почва с газонов не потечёт на дорожки», — укоряет чиновников горожанка. «С лопатами туда всю администрацию, которая причастна, — дворниками, лет на пять!» — возмущается Василий Владимирович.

Строительство экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле. 2020 Ntagil.org

Впрочем, есть и те, кто старается «идти на глубину». «Если в Тагиле со времен восстания декабристов вечно была грязь, с чего вы решили, что в 2021-м году этой грязи не будет? Если вы при проектировании, закладке и строительстве парка принципиально не поменяли традиционный неэффективный подход, с чего вы ожидаете качественно иного результата?» — удивляется местный житель.

Медвежья услуга журналистам?

В Екатеринбурге прошло совещание по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов с участием главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева.

Совещание по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов. Екатеринбург Uralfo.gov.ru

Несмотря на заявленную тему, на совещании чаще обсуждался вопрос большего зарегулирования журналистской деятельности. В частности, обсуждалось возможное введение единого всероссийского реестра журналистов, создание специальных зон для работников СМИ, работающих на несанкционированных мероприятиях, а также специальная аккредитация блогеров. Впрочем, не все идеи получали поддержку присутствовавших. В сети же предложения встретили ещё большее ожесточение.

«Рассказывает журналистам, как надо и работать, и как воспринимать события», — удивляется Евгений. «Закон о блогерах есть уже 7 лет как, только толку от него никакого», — напоминает Даниил С. «Не надо никого защищать. Готов освещать несанкционированное мероприятие — будь готов и огрести», — не соглашается местный житель.

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