Москва, , 14:07 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию будут оглашены системные меры поддержки после пандемии коронавируса.

По словам Пескова, послание президента Путина Федеральному собранию, так или иначе, будет «постковидным», так как в настоящий момент очевидным образом идет процесс выхода из пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Но властям пока не очень понятно, будет ли выход из пандемии происходить быстро, или этот процесс растянется по времени.

При выходе из такого масштабного кризиса, конечно же нужно продумать, как «компенсировать то проседание, которое имело место».

«И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании», — пояснил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин всегда лично работает над посланием Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут. Нередко там бывают сенсационные заявления для авторов основных тезисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, послание Путина Федеральному собранию запланировано на 21 апреля.