Лондон, 11 апреля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Первый день церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусства (BAFTA) прошёл 10 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте премии.

(сс) Chloe BAFA

Премия вручается с 1948 года за достижения в области кинематографии и телевизионного искусства. С 1998 года лауреатами этой премии также становятся создатели компьютерах игр и интерактивных медиа.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году вручение премии проходит в онлайн-формате. Мероприятие разделено на два дня, первая часть лауреатов кинопремии была объявлена 10 апреля.

Приза за лучшие спецэффекты удостоен фильм Кристофера Нолана «Довод». Драма «Звук металла» Дариуса Мардера получила приз за лучший звук, фильм «Манк» Дэвида Финчера — за художественный дизайн.

Создатели картины «Рокс» режиссёра Сары Гаврон получили премию за лучший кастинг. Фильм «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вульфа был удостоен премии в двух категориях: за лучший грим и причёски, а также за лучший дизайн костюмов.

Лучшими британскими короткометражными фильмами и анимационными работами признаны «Подарок» Фараха Наблуси и «Филин и кошечка» соответственно.