Мюнхен, Германия, , 14:10 — REGNUM Французский форвард мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Кингсли Коман и его одноклубник — защитник Жером Боатенг, могут из-за полученных травм пропустить ответный матч Лиги чемпионов (ЛЧ) с командой «Пари Сен-Жермен». Об этом 11 апреля рассказал главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик, его слова приводит Sky Germany.

«Нужно подождать. У Кингсли ушиб, у Жерома болит колено. У нас есть два дня на восстановление. Главное — быть готовыми к ответному матчу с парижанами», — заявил он.

Отметим, первая игра мюнхенской «Баварии» с «ПСЖ» в рамках 28-го этапа Лиги чемпионов состоялась 7 апреля в Мюнхене и закончилась со счетом 2:3 в пользу парижан. Ответный матч состоится 13 апреля в Париже и начнется в 22:00 мск.