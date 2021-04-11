Донецк, , 14:09 — REGNUM Гибель ребенка в поселке Александровское под Енакиево в результате обстрела боевиков ВСУ квалифицирована органами следствия как террористический акт, сообщил 11 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

»Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — цитирует Пушилина ТАСС.

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Напомним 3 апреля в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство вблизи жилого дома в населенном пункте Александровское. В результате атаки ВСУ погиб ребенок 2016 года рождения, и еще один человек (женщина) была ранена.

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Отметим, украинские военные в последнее время усиленно размещают в населенных пунктах оккупированной Украиной территории республик Донбасса вооружение и военную технику, а также препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов представителей миссии ОБСЕ.

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Подчеркнем, 9 апреля Денис Пушилин сообщил, что к линии соприкосновения в Донбассе украинская сторона стянула столько техники и личного состава, сколько не было «очень-очень давно».