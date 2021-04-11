Пекин, 11 апреля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Производители холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники столкнулись с дефицитом микросхем вслед за другими отраслями электронной промышленности. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные промышленного гиганта Midea Group.

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Глобальные проблемы в цепочке поставок микросхем начались в 2020 году. Сначала дефицит коснулся автопроизводителей, которые не могли получить микросхемы для бортовых компьютеров автомобилей и других электронных устройств. Позже с нехваткой компонентов столкнулись производители компьютеров, смартфонов и других гаджетов.

Теперь в Midea Group сообщили о расширении кризиса на сферу бытовой техники, включая кондиционеры, холодильники и стиральные машины. Главный исполнительный директор производителя бытовой техники Whirlpool China Джейсон Ай подтвердил, что в марте компания получила на 10% меньше микросхем, чем заказывала ранее.

Отмечается, что из-за дефицита микросхем некоторые производители начали поднимать цены на конечные продукты. Например, Xiaomi повысила цены на некоторые модели телевизоров. Также цены на ряд своих продуктов подняли Sony и Samsung Electronics.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте автомобилестроительные компании Stellantis, Nissan и Nio сократили производство из-за нехватки чипов.