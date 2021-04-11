Вашингтон, 11 апреля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что на выборах в Конгресс 2022 года и на выборах президента США 2024 года победят республиканцы. Об этом сказано в заготовленной речи Трампа для встречи со своими сторонниками во Флориде.

(сс) Alan Levine Конгресс США.

«Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над палатой (представителей Конгресса США) и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат выиграет Белый дом», — сказано в тексте речи Трампа.

Также бывший президент уверен, что он обязательно поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в Конгрессе.

Планирует ли сам Трамп участвовать в выборах президента 2024 года, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп так и не признал итогов выборов президента США 2020 года — он уверен, что победу у него украли демократы. Прошедшие выборы стали одними из самых скандальных за всю историю США.