Нью-Йорк, США, , 13:43 — REGNUM Из-за вспышки коронавирусной инфекции в хоккейном клубе «Ванкувер Кэнакс» североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение о переносе окончания регулярного чемпионата в Северном дивизионе, а также о начале плей-офф на более поздний срок. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

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«В субботу (10 апреля — ред.) НХЛ перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая. Дата начала розыгрыша Кубка Стэнли пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что такое решение было принято для того, чтобы «Ванкувер» смог провести восемь матчей, перенесенных из-за вспышки SARS-CoV-2, в результате чего игры в Северном дивизионе, куда входит семь канадских команд, закончатся 16 мая.

«НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли. В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном», — также говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

При этом регулярный чемпионат лиги 10 мая должен быть завершен в Центральном и Западном дивизионах НХЛ и 11 мая — в Восточном дивизионе.

Отметим, «Ванкувер» из-за вспышки коронавируса не играет с 24 марта, так как тесты на SARS-CoV-2 хоккеиста и четырех сотрудников клуба показали положительный результат. Первый матч после карантина команда проведет 17 апреля с клубом «Эдмонтон Ойлерз».