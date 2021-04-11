Москва, , 13:32 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новый модуль «Наука» для Международной космической станции прошел цикл контрольно-измерительных испытаний. Об этом Рогозин написал сегодня, 11 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Рогозина, проверка многофункционального лабораторного модуля «Наука», который должен быть пристыкован к Международной космической станции, подошла к концу. Уже завершена подготовка соответствующей документации.

«Сегодня завершили заводские испытания МЛМ с положительным результатом. Документы все оформлены. Получили разрешение на разборку схемы и перевод МЛМ в барокамеру. Работа по подготовке к запуску модуля «Наука» идет», — написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что запуск модуля «Наука» к МКС состоится в июле 2021 года.

В случае успешного запуска и стыковки, модуль «Наука» станет 17-м по счету модулем МКС и одним из самых больших отсеков на станции. Также это будет уже четвертый научный модуль в составе МКС. Сборка и приведение в готовность потребует десяти выходов в открытый космос.