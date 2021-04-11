Симферополь, , 14:07 — REGNUM Глава комитета парламента Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил турецкого лидера Тайипа Эрдоганапосетить полуостров. Его слова 11 апреля приводит РИА Новости.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения», — заявил он.

Также Гемпель добавил, что, по его мнению, на данный момент, турецкий президент, к сожалению, делает недальновидные и оскорбительные для жителей Крыма заявления.

Кроме того, депутат крымского парламента подчеркнул, что фактически и юридически полуостров является неотъемлемой частью РФ и Турции необходимо не только считаться с данным обстоятельство, но также и признать данный факт.

«Турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова», — отметил Гемпель.

Как сообщало, ранее Эрдоган поддержал «Крымскую платформу» после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и подтвердил, что Турция не признает Крым российским.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.